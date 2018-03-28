محافظ الإسكندرية: تزاحم شديد أمام لجان الانتخابات

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن العملية الانتخابية تسير بصورة جيدة جدا، مشيرا إلى أن الحادث الإرهابي الذي حدث في الإسكندرية قبل بدء الانتخابات، لم يؤثر مطلقا على سير الانتخابات.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "المحور" أن تفقد العديد من اللجان برفقة السفيرة هيفاء أبو غزالة، موضحا أنها أشادت بالعاملين في اللجان وبتنظيم العملية الانتخابية.

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات للتنظيم الجيد للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن التنظيم تم بصورة احترافية تلك المرة.

وأشاد بالمرأة المصرية ودورها في الانتخابات الرئاسية قائلا إن المرأة المصرية دائما تصنع الفارق، ودائما هي من تجمع الأسرة كلها.وأوضح أن هناك تزاحم كبير جدا الآن أمام لجان الانتخابات، للإدلاء بالأصوات قبل إغلاق اللجان.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.