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الوطن

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله بمصنع جنوب بورسعيد

منذ 8 دقيقة
كتب: هبه صبيح
مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله بمصنع جنوب بورسعيد

صورة ارشفية

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء تأدية عمله على ماكينة بمصنع بيور للصناعات البلاستيكية، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وتلقى الدكتور عادل تعيلب مدير الصحة ببورسعيد، إخطارا من أيمن جابر مشرف الطوارىء بالمديرية يفيد، بأن مستشفى بورسعيد العام استقبلت جثة أحمد محمود سميح 18 سنة عن طريق الأهالي بادعاء الإصابة بصعق كهربائي أثناء تأدية عمله مما أسفر عن مفارقته الحياه.

ويجري رجال البحث الجنائي ببورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الحادث وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات والتحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرفها وعرضها على الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.

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