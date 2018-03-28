طلعت زكريا: "يارب الـ4 سنين اللي جايين يكونوا أفضل مع السيسي"

قال الفنان طلعت زكريا، إنه من أوائل المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيدًا بكبار السن ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، واصفًا الانتخابات الرئاسية بالعرس الديمقراطي الذي يشهده العالم.

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية على قناة "العاصمة": "الناس نزلت من نفسها تعبر عن فرحتها وعن وقوفهم بجانب رئيسهم"، مشددًا على أن ذهاب الأطفال إلى لجان الانتخابات، يعمل على زرع الانتماء والوطنية في نفوسهم منذ الصغر.

وتابع: "يا رب 4 سنين اللي جاين مع الرئيس السيسي يكونوا أفضل من اللي فاتوا".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.