أحمد موسى: "اللي فات على الإخوان حمادة واللي جاي حاجة تانية خالص"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تشعر بالخزي بعد المشاركة المشرفة للمصريين في الانتخابات الرئاسية بأعداد مكثفة.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجماعة الإرهابية إذا كان قد كتب لها أن تشارك المصريين حياتهم في الـ 4 سنوات الماضية، فلن يكن لهم عيش في الـ 4 سنوات المقبلة، متابعًا "اللي فات كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص على الإخوان".

وأشار، إلى أن القادم هو بناء مستقبل مصر المشرق بيد المصريين الشرفاء والجماعة الإرهابية ستكون خارج الحسابات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.