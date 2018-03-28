مؤشرات أولية| السيسي 5491 صوتا وموسى 144 بلجنتي السنبلاوين بالدقهلية

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في لجنتي 3، و4 بمدرسة أبوبكر الصديق مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 5491 صوتا مقابل 144 صوتًا لموسى مصطفى موسى بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 394 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.