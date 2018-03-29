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مؤشرات أولية| اللجنة العامة ببني عبيد في الدقهلية: السيسي 42972 صوتا

منذ 4 دقيقة
كتب: صالح رمضان
مؤشرات أولية| اللجنة العامة ببني عبيد في الدقهلية: السيسي 42972 صوتا

فرز الأصوات

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في اللجنة العامة ببني عبيد ومقرها نادي بني عبيد الرياضي بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف المستشار ربيع قاسم، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية، ويبلغ عدد اللجان بها 23 لجنة فرعية.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 85727 صوت، وبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم 45087 صوتا بنسبة 52.59%.

وحصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على 42792 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 614 أصوات و1681 صوت باطلة.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في التاسعة مساء، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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