حملة "موسى": مندوبونا متواجدون باللجان.. ولا نعتمد على مؤشرات الفرز

قال أحمد نصار، عضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، إن الحملة تتابع العملية الانتخابية من خلال 7800 مندوب في مختلف لجان المحافظات، مؤكدًا أنهم يغطون نحو 66% من عدد اللجان المكونة من 13 ألف لجنة على مستوى الجمهورية.

وأرجع نصار، في تصريحاته لـ"الوطن"، سبب عدم وجود مندوبين للحملة في بعض اللجان إلى الثقة في نزاهة الانتخابات الرئاسية مما لا يدّعي وجود مندوبين في كل لجان الانتخابات الفرعية والعامة.

وأشار عضو المكتب التنفيذي للحملة إلى توزيع المندوبين على اللجان حسب الكثافة والكتلة التصويتية في لجان الانتخابات، لافتا إلى إن نسب الأصوات تزداد وتقل من وقت إلى إخر، وأننا لا تعتمد على الأرقام والمؤشرات الأولية لنسب التصويت، ولكننا ننتظر نتائج الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.