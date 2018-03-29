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مؤشرات أولية| السيسي 35 ألف و197 صوتا وموسى 1962 بلجان حي فيصل بالسويس

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد مقلد
مؤشرات أولية| السيسي 35 ألف و197 صوتا وموسى 1962 بلجان حي فيصل بالسويس

فرز الأصوات

أعلن المستشار سيد أبو سلام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بحي فيصل بالسويس، ووفقا للمؤشرات الأولية، فإن عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية، بلجان مدارس حي فيصل 44864 ناخب، وإجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 115540.

وأضاف رئيس اللجنة، أن عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عبد الفتاح السيسي 35197 والمرشح موسى مصطفى موسى 1962 وعدد الأصوات الصحيحة 37159 وعدد الأصوات الباطلة 7705.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

                                         

 

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