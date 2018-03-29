مؤشرات أولية| الإسماعيلية: السيسي يحصد 696 ألفا و905 أصوات وموسى 9714

أعلن المستشار نجاتي حبيب أبو الخير، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية 2018، نتائج فرز أصوات الناخبين، في الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية.

وقال إن عدد الناخبين المقيدين بالسجلات الانتخابية 833779 ناخبا، مؤكدا أن إجمالي من أدلوا بأصواتهم 334667 ناخبا، عدد الأصوات الصحيحة بينها 306578 صوتا، والباطلة 28688 صوتا.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حصد 696905 صوتا، وحصي موسى مصطفى موسى 9714 صوتا.

وسجلت نسبة التصويت بمركز ومدينة أبو صوير 35 ألفا و30 صوتا من إجمالي 64 ألفا و171 صوتا، بينما شهد مركز ومدينة فايد 31 ألفا و730 صوتا من إجمالي 80 ألفا و328 صوتا، ومدينة ومركز القنطرة غرب 38 ألفا و859 ألفا من إجمالي 90 ألفا و429 صوتا، ومركز ومدينة التل الكبير سجلت 33 ألف صوت و183 صوتا من إجمالي 71 ألف و622 صوتا.

فيما سجلت مدينة القنطرة شرق نسبة التصويت بلغت 33 ألف و183 صوتا من إجمالي أصوات 39 ألف و482، وشهد مركز الإسماعيلية 39 ألفا و418 صوتا من إجمالي 99 ألف و054 صوتا.