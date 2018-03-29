هيئة الأرصاد: اليوم امتداد لطقس أمس مع انكسار حدة العواصف الترابية

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سيكون امتداد لحالة طقس أمس، ولكن حدة العواصف الترابية ستنكسر، حيث انحصرت العواصف الترابية جهة الشرق والجنوب، مؤكدًا هناك فرص لتكاثر السحب مصحوبة بالأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك تحسن تدريجي بدءا من اليوم في الأحوال الجوية، ومن سمات فصل الربيع العواصف الترابية، ولكن لن تشهد الأيام المقبلة أي عواصف ترابية لأن ما حدث أمس هو الذروة، واليوم لن يكون بنفس العنف والقوة التي كانت أمس.

وتابع عبد العال، أن استقرار الجو لن يكون قبل نصف فصل الربيع، مع بدايات شهر 5 ستعدل الظواهر الجوية ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة.