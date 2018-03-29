"الأرصاد": انخفاض الحرارة 10 درجات مئوية.. ونصائح لمرضى الجهاز التنفسي

قال أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، تصل إلى 10 درجات، ما يؤدي إلى تكون سحب وزيادة فرص سقوط أمطار على أغلب الأنحاء، وتكون رعدية على المناطق الشمالية الغربية.

وأضاف عبد العال، لـ"الوطن"، أن هناك استمرارا لنشاط حركة الرياح ولكن لن تصل إلى حد العاصفة القوية.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين على الطرق السريعة بضرورة توخي الحذر في أثناء القيادة، وبالنسبة لمرضى الجهاز التنفسي عليهم مراجعة الطبيب الخاص بهم، وتجنب المناطق الصحراوية التي تشهد نشاطا سريعا للرياح المحملة بالأتربة، إضافة إلى عدم تخفيف الملابس هذه الأيام نظرا لتقلبات الجو المستمرة.