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الوطن

اعتقال 5 أشخاص في إيطاليا من أقارب منفذ اعتداء برلين نهاية 2016

منذ 8 دقيقة
كتب: أ ف ب
اعتقال 5 أشخاص في إيطاليا من أقارب منفذ اعتداء برلين نهاية 2016

الشرطة الإيطالية

أوقفت الشرطة الإيطالية، صباح اليوم، 5 أشخاص في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، استهدفت مقربين من منفذ اعتداء برلين الجهادي في 19 ديسمبر 2016، الذي أوقع 12 قتيلا و100 جريح، حسبما أفادت الصحافة الإيطالية.

كان أنيس عامري منفذ الاعتداء (تونسي)، عاش في الماضي، بإيطاليا، وقتل في ضواحي ميلانو في أثناء عملية تفتيش روتينية للشرطة وذلك بعد 4 أيام من المطاردة عبر أوروبا بعد اعتداء برلين.

وبين الموقوفين الخمسة أحد المتواطئين مع عامري، وهو أيضا تونسي من مدينة لاتينا جنوب روما، والذي يشتبه في أنه خطط لتزويد منفذ الاعتداء باوراق هوية مزورة، لتمكينه من اللجوء في الخارج، بحسب وكالة آجي الايطالية.

ويشتبه في قيام الأشخاص الموقوفين بـ"تدريب أو نشاط هدفه إرهاب دولي"، و"تشكيل عصابة أشرار لتزوير وثائق وتشجيع الهجرة غير الشرعية"، بحسب المصدر ذاته.

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