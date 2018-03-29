"تحيا مصر" يناقش إنشاء مركز طبي بالمنوفية يخدم نصف مليون مواطن

عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق "تحيا مصر"، مساء أمس، اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد أمين إبراهيم، أمين صندوق تحيا مصر والمهندس محمد الأمين، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، وإبراهيم كرم المدير التنفيذي للصندوق وتامر عبدالفتاح، المدير المالي والإداري للصندوق.

قدمت اللجنة الشكر والتقدير للمواطنين الذين حرصوا خلال الفترة الماضية على التبرع المتواصل لصالح الصندوق، خاصة التبرع من أجل دعم مبادرة "سيناء غالية علينا" على حساب رقم 037037.

كما ناقشت اللجنة تفاصيل مشروع سيارات الطعام المتنقلة، بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أهمية الاسراع في تنفيذ المشروع تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في خلق فرص عمل للشباب مع الحفاظ على البعد البيئي للمشروع، مشيرة إلى أهمية البداية بالمحافظات الأكثر احتياجا.

وعرض تامر عبدالفتاح، المدير المالي والإداري للصندوق، نتائج الأنشطة التي نفذها الصندوق خلال شهر مارس 2018م، حيث تم توزيع 223 سيارة نقل عادي ومبرد، بواقع 17 نقل مبرد و206 نقل عادي، وسيتم توزيع باقي السيارات خلال أبريل 2018 واستعرض تفاصيل متابعة مشروع مكافحة مسببات العمى بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصندوق تحيا مصر.

وأشار الى البدء بالبرنامج التدريبي لمشروع أطفال بلا مأوى، بهدف تنمية قدرات العاملين ورفع كفاءة مقدمي الرعاية للمشرع، ويستفيد من البرنامج 520 متدربا من 21 مؤسسة بالتعاون مع وزارة التضامن وجامعة حلون، كما انه جاري الانتهاء من تطوير دار الفتيات بالعجوزة، حيث تعد المؤسسة الوحيدة لإيواء الفتيات بلا مأوى بالقاهرة الكبرى، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها وزيادة القدرة الاستيعابية من 100 إلى 200 طفلة بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومن المنتظر الافتتاح خلال أبريل المقبل.

واستعرضت اللجنة مشروع تطوير 3 قرى بمحافظة سوهاج، والبالغ تكلفته 100 مليون جنيه، بدعم مشترك من صندوق تحيا مصر ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وناقشت اللجنة مقترح إنشاء مركز صندوق تحيا مصر التخصصي بمحافظة المنوفية، على طريق الباجور- بنها، والذي من المنتظر أن يشمل 16 عيادة ويستفيد منه 153 قرية ونحو 500 الف مواطن، ، وهو مصمم على هيئة مركز عيادات تخصصية.

وقررت اللجنة، تنظيم يوم لصندوق تحيا مصر في محافظة كفر الشيخ، يتضمن عدد من أنشطة الصندوق من علاج فيروس سي وتكريم المستفيدين من سيارات نقل مبرد، وتوزيع لحوم الأضاحي.