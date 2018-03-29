"عمليات البحر الأحمر:" فتح جميع الطرق ما عدا سفاجا سوهاج

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر الآن، بأنه تم فتح جميع طرق المحافظة ما عدا طريق سفاجا – سوهاج مغلق.

وطالب اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، المواطنين وأهالي المحافظة بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق السريعة وذلك نظرا لعدم استقرار الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد من رياح محملة بالأتربة ورياح محملة بالرمال على الطرق الصحراوية السريعة.

وورد من غرفة عمليات المحافظة اعتبارا من يوم 28 مارس 2018 ولمدة 48 ساعة من المتوقع أن تتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار وتبدأ من مساء اليوم حيث إن هناك نشاط ملحوظ للرياح محملة بالرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة وخاصة في الأماكن والمناطق المكشوفة مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق.