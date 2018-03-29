"المترو": الدفع بـ8 قطارات إضافية بالخطوط الثلاثة لتخفيف الزحام

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنه تم الدفع منذ قليل، بنحو 8 قطارات إضافية بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، بواقع 5 قطارات بالخط الأول "المرج - حلوان"، وقطارين بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، وقطار بالخط الثالث "العباسية - استاد القاهرة"، وذلك لتخفيف الزحام على أرصفة المحطات.

وأوضح "عبدالهادي"، لـ"الوطن"، أن جميع القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها منذ صباح اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن تكدس الركاب على أرصفة المحطات يرجع إلى وقت الذروة وخروج جميع الموظفين فى الوقت الحالي، موضحا أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة للقضاء على ظاهرة تكدس الركاب داخل العديد من محطات المترو.