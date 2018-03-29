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الوطن

ترامب يفتح النار على "أمازون" ويوجه لها الاتهامات

منذ 21 دقيقة
كتب: وكالات
ترامب يفتح النار على "أمازون" ويوجه لها الاتهامات

ترامب يفتح "النار" على "أمازون" ويوجه لها الاتهامات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة "أمازون" للتسويق الإلكتروني، اليوم الخميس، بعدم دفعها ضرائب كافية، واستفادتها من النظام البريدي في الولايات المتحدة، وإخراجها صغار تجار التجزئة خارج نطاق العمل.

وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": لقد عبّرت عن قلقي تجاه "أمازون" قبل فترة طويلة من خوضي للانتخابات الرئاسية، فهي على عكس الشركات الأخرى، تسدد ضرائب قليلة لحكومات الولايات المحلية، وقد لا تسدد على الإطلاق، كما أنها تستخدم  نظامنا البريدي كبائع توصيل لمنتجاتهم، وهو ما يتسبب في خسارة هائلة للولايات المتحدة، بينما تضع الآلاف من تجار التجزئة خارج نطاق العمل.

ولكن لم يوفر ترامب في تغريدته أية دلائل يدعم انتقاداته، ولم يقترح أية إجراءات محددة إزاء شركة التسويق الإلكترونية العملاقة.

يذكر أن دونالد ترامب هاجم موقع "أمازون" ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس عدة مرات، وجاءت تغريدته الأخيرة، بعد يوم من نشر موقع أخبار "أكسيوس" أن ترامب كان مهووسا بأكبر متاجر تجزئة عبر الإنترنت في العالم، وأراد كبح قوته المتنامية بقوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية.

وأبلغ مسؤول في البيت الأبيض وكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، بأنه لا توجد تغييرات محددة في السياسة الأمريكية حاليا فيما يتعلق بشركة أمازون، لكن إدراة ترامب تتطلع دائما إلى خيارات مختلفة.

وتأتي تصريحات المسؤول، بعد أن ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث بشأن تغييّر نظام معاملة أمازون ضريبيا، بسبب قلقه على شركات التجزئة الصغيرة من الخروج من السوق بسبب "أمازون".    

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