برلماني: "الشعب نزل الانتخابات للدفاع عن الدولة المصرية"

قال عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الشعب المصري أذهل العالم بمشاركته الكبيرة في الانتخابات الرئاسية على مدار الـ3 أيام الماضي.

وأضاف القصبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إرادة المصريين جعلتهم يشاركون في الانتخابات الرئاسية حتى الدقائق الأخيرة منها، مثل مباريات كرة القدم، وخرجوا للدفاع عن الدولة، مشيرًا إلى أن المصريين أصبحوا يستوعبون التحديات الداخلية والخارج، وأن مصر ستشهد انطلاقة قوية خلال الـ4 أيام المقبلة.