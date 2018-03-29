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الوطن

الأمم المتحدة تبحث مع بنجلاديش نقل لاجئين من الروهينجا خشية الأمطار

منذ 12 دقيقة
كتب: أ ف ب
الأمم المتحدة تبحث مع بنجلاديش نقل لاجئين من الروهينجا خشية الأمطار

الامم المتحدة تبحث مع بنجلادش نقل لاجئين من الروهينجا خشية الامطار الموسمية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إلى نقل عشرات آلاف اللاجئين الروهينجا من مخيمات في بنجلادش إلى أماكن أخرى تجنبا للفيضانات وغيرها من الأخطار التي تسببها الأمطار الموسمية.

وصرح غوتيريش للصحافيين في مقر الامم المتحدة في نيويورك "الامطار الموسمية هي مصدر القلق الاكبر" مضيفا ان الروهينغا "ضعفاء في مواجهة الامطار الموسمية".

وقال انه ناقش مع حكومة بنغلادش نقل اللاجئين وأكد ان "الاراضي المرتفعة هي افضل مكان لهذا النوع من عمليات النقل".

ويعيش نحو 150 ألف من الروهينغا في مناطق تتعرض لفيضانات في مخيمات مكتظة في مدينة كوكس بازار ويمكن ان يتعرضوا لأخطار صحية مثل الكوليرا خلال فصل الامطار الموسمية في يونيو المقبل.

وتواصل الحكومة في دكا اجراء محادثات مع منظمات الام المتحدة حول المكان الذي سينقل اليه الروهينغا، بحسب غوتيريش. ووردت تقارير ان السلطات اقترحت نقلهم الى جزيرة نائية.

وغادر نحو 700 ألف من الروهينغا بنغلادش بعد حملة عسكرية واسعة في ولاية الراخين في بورما منذ  اغسطس 2017.

وتقول السلطات البورمية ان العملية تهدف الى القضاء على المتطرفين.

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