لافروف: الغوطة الشرقية تم تنظيفها بشكل شبه تام من العناصر الإرهابية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إثر لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، إن الغوطة الشرقية قرب دمشق "تم تنظيفها بشكل شبه تام من عناصر ارهابية".

وتستهدف قوات النظام السوري التي تدعمها روسيا منذ 30 سبتمبر 2015 الغوطة الشرقية المحاصرة قرب العاصمة بهجوم عنيف منذ 18 فبراير الماضي.

وأدى القصف الجوي والمدفعي في الغوطة إلى مقتل أكثر من 1630 مدنياً منذ بدء الهجوم، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وصرح لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع دي ميستورا في موسكو "نتيجة لعملية مكافحة الارهاب التي تشارف على الانتهاء في الغوطة الشرقية، فهذه الضاحية للعاصمة السورية تم تنظيفها بشكل شبه تام من عناصر ارهابية ومتطرفين".

وتابع "ستعود الحياة المدنية اليها"، مؤكدا "اجلاء غالبية المقاتلين".

وتوصلت روسيا تباعاً مع فصيلي حركة أحرار الشام في مدينة حرستا ثم فيلق الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية، الى اتفاقين تم بموجبهما إجلاء آلاف المقاتلين والمدنيين الى منطقة إدلب (شمال غرب)، في عملية تمهد لاستكمال قوات النظام انتشارها بعدما باتت تسيطر على اكثر من تسعين بالمئة منها.

وقال لافروف "هناك اتصالات (مع جيش الاسلام). فهم يتصلون بنا ويبعثون برسائل ويحادثوننا عبر الهاتف، كما نعقد لقاءات".

ومضى لافروف يقول "هناك فرص لاحراز تقدم في المفاوضات".

وكان دي ميستورا التقى الاحد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وأكد شويغو بحلول الاحد أو الاثنين "سنبدأ باعادة السكان الى منازلهم في الغوطة الشرقية ليستعيدوا حياة طبيعية"، مضيفا ان "أكثر من 130 الف لاجئ و11 الف مقاتل مسلح" خرجوا من الغوطة الشرقية عبر ممرات انسانية.