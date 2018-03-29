بهاء أبو شقة: العمل السياسي يقوم على التفاعل بين الأحزاب والشارع

قال المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد والمرشح لرئاسة الحزب، إن العمل السياسي يقوم على التفاعل بين الأحزاب والشارع.

وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه حتى يتحقق هذا الهدف فلابد من وجود لجان تبدأ من القرية والمركز والقسم ثم المحافظة، وأن تفتح هذه اللجان أبوابها للوفدي وغير الوفدي.

وأشار إلى أن دور هذه اللجان تلقي الشكاوى والمقترحات وكل ما يدور في خلد المواطن ثم لابد وأن تكون هناك إدارة مركزية لتلقي كل ذلك وبلورته في تلخيص يعرض على الهيئة البرلمانية التي تخاطب المحافظ أو الوزير بشكاوى المواطنين وتكون أمام البرلمان بشكل طلبات إحاطة أو استجواب.

وتابع أبو شقة، أن الحزب لابد وأن يكون مستعدًا في أي لحظة لأن يواجه انتخابات على أي مستوى سواء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محليات، وإن لم يتوافر ذلك فلا يعتبر ذلك حزبا بالمفهوم القانوني.