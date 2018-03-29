"الخارجية": مصر نجحت في نقل رؤيتها لمكافحة الإرهاب إلى العالم كله

قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر لعبت دورًا كبيرًا في ملف مكافحة الإرهاب موضحًا أنه تم التعامل معه بوجهة نظر شاملة وواضحة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، خلال حواره عبر فضائية "سكاي نيوز العربية": "تعاملنا مع ملف الإرهاب من منطلق أنه يجب القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية وعدم التمييز بينها وفقًا للمسميات أو الأيدولوجيات، كما أن القضاء على الإرهاب يجب أن يكون مسئولية دولية وجماعية، لأن أي دولة في العالم لا تستطيع القضاء على الإرهاب بمفردها".

وتابع: "طرحنا وجهة نظر متكاملة للقضاء على الإرهاب، ومنها ضرورة تبادل المعلومات وضبط الحدود ومكافحة الفكر المتطرف، وأرى أن مصر نجحت في نقل رؤيتها إلى كل دول العالم".

وأردف: "تحركنا كان إيجابيًا إزاء العديد من الملفات الأخرى، مثل الملف السوري، والذي كان تحركنا فيه مبنيًا على احترام طموحات الشعب السوري والشرعية الدولية والحفاظ على الدولة المصرية، وهذا الموقف يعتبر دليل على استقلال القرار المصري".