أحمد قطان: "بدايتي بمصر كانت عام 1959 وعمري 6 سنوات"

قال السفير أحمد قطان وزير المملكة العربية السعودية لشؤون الدول الإفريقية وسفير المملكة الأسبق في مصر، إن بدايته في مصر كانت عام 1959 وكان عمره 6 سنوات وقتها.

وأضاف قطان، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن والدة كان يرى المناخ العلمي والدراسي في مصر رغم عمله بالخارج.

وأشار، إلى أن أغلب الوزراء السعوديين درسوا بالجامعات المصرية، لافتًا أن مصر كانت قبلة للعلم في ذلك الوقت للملكة العربية السعودية.

وتابع قطان، أن والدة كان يعمل أمين عاصمة مكة المكرمة لمدة 18 عامًا في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.