تسجيل الدخول

الوطن

أحمد قطان: "بدايتي بمصر كانت عام 1959 وعمري 6 سنوات"

منذ 51 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
أحمد قطان: "بدايتي بمصر كانت عام 1959 وعمري 6 سنوات"

أحمد قطان

قال السفير أحمد قطان وزير المملكة العربية السعودية لشؤون الدول الإفريقية وسفير المملكة الأسبق في مصر، إن بدايته في مصر كانت عام 1959 وكان عمره 6 سنوات وقتها.

وأضاف قطان، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن والدة كان يرى المناخ العلمي والدراسي في مصر رغم عمله بالخارج.

وأشار، إلى أن أغلب الوزراء السعوديين درسوا بالجامعات المصرية، لافتًا أن مصر كانت قبلة للعلم في ذلك الوقت للملكة العربية السعودية.

وتابع قطان، أن والدة كان يعمل أمين عاصمة مكة المكرمة لمدة 18 عامًا في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

أخبار متعلقة

المتحدث باسم الخارجية: سنحمي العالم من الإرهاب إذا قضينا عليه في مصر

المتحدث باسم الخارجية: سنحمي العالم من الإرهاب إذا قضينا عليه في مصر
"الخارجية": مصر تسعى للحفاظ على دور الدول الوطنية في مواجهة التفكك

"الخارجية": مصر تسعى للحفاظ على دور الدول الوطنية في مواجهة التفكك
"الخارجية": مصر نجحت في نقل رؤيتها لمكافحة الإرهاب إلى العالم كله

"الخارجية": مصر نجحت في نقل رؤيتها لمكافحة الإرهاب إلى العالم كله
"الخارجية": مصر لم تفقد دورها الخارجي في أي مرحلة.. ومواقفنا واضحة

"الخارجية": مصر لم تفقد دورها الخارجي في أي مرحلة.. ومواقفنا واضحة

التعليقات

لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات

أحدث الأخبار

بسمة وهبة عن الرقص أمام اللجان: "كل انتخابات هنعمل كده"

بسمة وهبة عن الرقص أمام اللجان: "كل انتخابات هنعمل كده"

إبراهيم عيسى: نور الشريف تقاضى 12 ألف جنيه عن فيلم "العار"

إبراهيم عيسى: نور الشريف تقاضى 12 ألف جنيه عن فيلم "العار"

أحمد قطان: حسن حمدي صديق العمر وصداقتنا ممتدة إلى الآن

أحمد قطان: حسن حمدي صديق العمر وصداقتنا ممتدة إلى الآن

أول سباكة في مصر: "مفلحتش في أي مهنة بالتاء المربوطة"

أول سباكة في مصر: "مفلحتش في أي مهنة بالتاء المربوطة"

بالفيديو| امرأة صعيدية بـ"طبلة" تغني للناخبين: "شوفوا سيدات كوم أمبو"

بالفيديو| امرأة صعيدية بـ"طبلة" تغني للناخبين: "شوفوا سيدات كوم أمبو"

اختيارات الوطن

غرفة عمليات "الوطن": نسبة التصويت تتخطى 42%.. والسيسي يحصد 22.6 مليون

غرفة عمليات "الوطن": نسبة التصويت تتخطى 42%.. والسيسي يحصد 22.6 مليون

آخرة لافتات الدعاية: تندة أو غطاء أو «مفرش ترابيزة»

آخرة لافتات الدعاية: تندة أو غطاء أو «مفرش ترابيزة»

الأصوات الباطلة «الثانى».. وخبراء: البعض إما جاهل أو يرفض التوجيه

الأصوات الباطلة «الثانى».. وخبراء: البعض إما جاهل أو يرفض التوجيه

عمال «غزل المحلة» من الإضراب للانتخاب: مسيرات لتأييد الرئيس والرد على قنوات الفتنة

عمال «غزل المحلة» من الإضراب للانتخاب: مسيرات لتأييد الرئيس والرد على قنوات الفتنة

«الأسمرات» و«بشاير الخير»: الأهالى رفعوا شعار «رد الجميل» لـ«السيسى» فى الصناديق

«الأسمرات» و«بشاير الخير»: الأهالى رفعوا شعار «رد الجميل» لـ«السيسى» فى الصناديق

الأكثر قراءة

عاجل