القطان: فاتن حمامة صورت فيلمين في مقر إقامة السفير السعودي بالقاهرة

قال السفير أحمد قطان وزير المملكة العربية السعودية لشؤون الدول الإفريقية، وسفير المملكة الأسبق في مصر، إن والده كان صديقًا حميمًا لمختار التتش، لاعب النادي الأهلي الأسبق، موضحًا أنه التحق بعضوية النادي الأهلي بعد سنة من إقامته في القاهرة.

وأضاف قطان، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "CBC": "كنت على اتصال بالفنان عمر الشريف في الأيام الأخيرة من عمره، كما شهد مقر إقامة السفير السعودي بالزمالك، تصوير فيلمين للفنانة فاتن حمامة، هما سيدة القصر ونهر الحب".

وتابع: "المنزل كان مملوكًا لأحد الأثرياء المصريين، واشتراه السفير السعودي الأسبق في ستينات القرن الماضي، وأنا أعتبره المنزل الأجمل في مصر".