السيسي يمنح أحمد القطان وشاح النيل بمناسبة انتهاء عمله سفيرا للسعودية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا للمملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس منح قطان وشاح النيل، وثمن جهوده في دعم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية على مدار 14 عاما، قضاها سفيرا للمملكة في القاهرة، وأسهم خلالها في رعاية وتنمية العلاقات بين البلدين، فضلا عن عمله مندوبا دائما لبلاده لدى الجامعة العربية.

وأضاف راضي، في بيان، أن الوزير السعودي نقل للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وأشار قطان إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن حرص المملكة على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي على الأصعدة كافة.