تسجيل الدخول

الوطن

السيسي يمنح أحمد القطان وشاح النيل بمناسبة انتهاء عمله سفيرا للسعودية

منذ 25 دقيقة
كتب: سماح حسن
السيسي يمنح أحمد القطان وشاح النيل بمناسبة انتهاء عمله سفيرا للسعودية

السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا للمملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس منح قطان وشاح النيل، وثمن جهوده في دعم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية على مدار 14 عاما، قضاها سفيرا للمملكة في القاهرة، وأسهم خلالها في رعاية وتنمية العلاقات بين البلدين، فضلا عن عمله مندوبا دائما لبلاده لدى الجامعة العربية.

وأضاف راضي، في بيان، أن الوزير السعودي نقل للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وأشار قطان إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن حرص المملكة على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي على الأصعدة كافة.

أخبار متعلقة

الخرباوي: حوار السيسي في "شعب ورئيس" أصاب الإخوان بوجع شديد

الخرباوي: حوار السيسي في "شعب ورئيس" أصاب الإخوان بوجع شديد
خبير عسكري: تناول السيسي الطعام مع الجنود "معناه كبير"

خبير عسكري: تناول السيسي الطعام مع الجنود "معناه كبير"
العاهل السعودي يعزي السيسي في ضحايا "تفجير الإسكندرية"

العاهل السعودي يعزي السيسي في ضحايا "تفجير الإسكندرية"
موجز الـ3 صباحا| خادم الحرمين يعزي السيسي.. وطائرات الاحتلال تقصف غزة

موجز الـ3 صباحا| خادم الحرمين يعزي السيسي.. وطائرات الاحتلال تقصف غزة
وفاة والدة الأمير سعود بن سلمان بن محمد آل سعود

وفاة والدة الأمير سعود بن سلمان بن محمد آل سعود
السعودية تنفي احتجاز والدة الأمير محمد بن سلمان

السعودية تنفي احتجاز والدة الأمير محمد بن سلمان

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

غدا.. عرض "فوتوكوبي" ضمن فعاليات "حيفا المستقل" للأفلام

غدا.. عرض "فوتوكوبي" ضمن فعاليات "حيفا المستقل" للأفلام

بورسعيد تستعد للانتخابات بنشر قوات الأمن والإطفاء والإسعاف في المدراس

بورسعيد تستعد للانتخابات بنشر قوات الأمن والإطفاء والإسعاف في المدراس

محافظ بورسعيد يشكر الأوقاف والكنيسة لحثهم المواطنين على المشاركة

محافظ بورسعيد يشكر الأوقاف والكنيسة لحثهم المواطنين على المشاركة

غدا.. "صوت العرب" تحيي ذكرى رحيل القصبجي

غدا.. "صوت العرب" تحيي ذكرى رحيل القصبجي

بالفيديو| ابن الشهيد أحمد الشبراوي يغني لوالده "واحشني"

بالفيديو| ابن الشهيد أحمد الشبراوي يغني لوالده "واحشني"

اختيارات الوطن

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

«دوبلير» يحلم بتحقيق رقم قياسى بالقفز من رابع دور.. البركة فى «الباركور»

«دوبلير» يحلم بتحقيق رقم قياسى بالقفز من رابع دور.. البركة فى «الباركور»

بالمستندات| شكوى ضد "لافارج للأسمنت".. تصدر الطن بـ31 دولار فقط

بالمستندات| شكوى ضد "لافارج للأسمنت".. تصدر الطن بـ31 دولار فقط

عامل فى «قطار النوم» بدرجة «طالب ماجستير»

عامل فى «قطار النوم» بدرجة «طالب ماجستير»

الأكثر قراءة

عاجل