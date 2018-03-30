بسمة وهبة عن الرقص أمام اللجان: "كل انتخابات هنعمل كده"

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، حيث إن الشعب المصري أثبت للعالم أجمع أنهم رجال على قدر المسؤولية، موضحة أنه لا أحد يستطيع تفكيك المصريين، وأن قوة مصر تأتي من عظمة شعبها وقوة جيشها.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أن نزول الشعب المصري في الانتخابات لطمة على وجوه الأعداء وطعنه في قلوبهم، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اكتسح في الانتخابات الرئاسية، وأن البسطاء انتخبوه لتحسين معيشتهم.

وتابعت: "المصريون فيهم العرق الصعيدي ومش بيسيبوا تارهم أبدًا"، لافتة إلى أن الشعب يفسد أي محاولة للنيل من مصر، مستكملة: "الشعب المصري نزل وغنى ورقص أمام اللجان الانتخابية وكل انتخابات هنعمل كده".