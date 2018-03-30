أرملة شهيد عن الرقص أمام اللجان: "الإخوان كانوا بيعملوا أكتر من كدة"

أكدت سلمى القاضي، أرملة الشهيد المقدم أيمن كتات، أن الشعب المصري رد جميل الشهداء، واستعاد حقهم بمشاركته في الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن الكل ينظر لها نظرة اعتزاز.

وأضافت "القاضي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وفر للمصريين الأمن والأمان.

وردت على انتقادات البعض للرقص أمام اللجان الانتخابية، قائلة: "أيام الرئيس المعزول مرسي الإخوان كانوا بيرقصوا وبيعملوا أكتر من كده والفيديوهات على اليوتيوب".