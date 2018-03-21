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الوطن

"التخطيط": رؤية مصر 2030 لم تغفل دور المرأة في الجهاز الإداري للدولة

منذ 23 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
"التخطيط": رؤية مصر 2030 لم تغفل دور المرأة في الجهاز الإداري للدولة

د.هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن رؤية مصر 2030 لم تغفل دور المرأة في الجهاز الإداري للدولة، وكان لها نصيب كبير في هذه الرؤية.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها في احتفال مصر بتكريم الأم المثالية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة المصرية شهدت 6 وزيرات منذ تعيين أول وزيرة مصرية، وأن القيادات التنفيذية من السيدات ارتفع إلى 3 أضعاف.

وأكدت السعيد، أنه قانون الخدمة المدنية أكد حقوق المرأة كاملة، من حيث تولي المناصب القيادية، حيث منحها مزايا لحالات الوضع ورعاية الطفل. 

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزات في مسابقة "الأمهات المثاليات" لعام 2018 على مستوى الجمهورية، ويمنحهنّ وسام الكمال في احتفالية كبرى اليوم؛ تقديرًا لما بذلنَه من جهد في تربية جيل صالح يخدم وطنه، وهنّ 32 أُمّا مثالية يمثلنّ 27 أُمّا طبيعية من المحافظات، وأمًا بديلة، بالإضافة لأم من الأشخاص ذوي الإعاقة وأم لطفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن اثنتين من أمهات شهداء الجيش والشرطة.

«السيسى» يُكرم الأمهات المثاليات

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