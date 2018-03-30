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الوطن

30 ألف شخص غادروا جنوب الغوطة الشرقية بموجب اتفاق الاجلاء

منذ 33 دقيقة
كتب: أ ف ب
30 ألف شخص غادروا جنوب الغوطة الشرقية بموجب اتفاق الاجلاء

الغوطة الشرقية

تستعد دفعة جديدة من المدنيين والمقاتلين لمغادرة جنوب الغوطة الشرقية الجمعة، غداة ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم خلال نحو أسبوع بموجب اتفاق ترعاه روسيا إلى أكثر من 30 ألفا، وفق إحصاءات تنشرها وكالة الأنباء السورية الرسمية تباعا.

وتم قبل أسبوع التوصل لاتفاق يقضي بإجلاء آلاف المقاتلين وأفراد عائلاتهم والمدنيين الراغبين من جنوب الغوطة الشرقية إلى محافظة إدلب (شمال غرب) إثر مفاوضات مباشرة بين فيلق الرحمن وروسيا.

وبموجب هذا الاتفاق، جرى منذ يوم السبت إجلاء 31.890 شخصا على ست دفعات إلى إدلب، وفق إجمالي الإحصاءات اليومية التي نشرتها وكالة سانا تباعا.

ورجح المتحدث باسم فيلق الرحمن وائل علوان، لفرانس برس في وقت سابق، أن يصل عدد الاشخاص الذين سيخرجون من المناطق الجنوبية، إلى نحو ثلاثين ألفا بينهم 7 آلاف مقاتل.

ومنذ أسبوع، تدخل الحافلات تدريجيا إلى مدينة عربين حيث يتجمع السكان يوميا مع أطفالهم وحقائبهم، وتقلهم إلى نقطة التجمع الأولى في حرستا. وبعد انتظار داخل الحافلات يمتد حتى منتصف الليل، تنطلق القافلة نحو الشمال السوري في رحلة تتطلب 12 ساعة على الأقل.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة عن دخول حافلات جديدة إلى عربين تمهيدا لإجلاء دفة جديدة من المنطقة.

وتمهد عمليات الإجلاء هذه الطريق أمام القوات الحكومية لاستكمال انتشارها في الغوطة الشرقية حيث باتت تسيطر على أكثر من 90% منها، إثر هجوم عنيف بدأته 18 فبراير.

وتشكل خسارة الغوطة الشرقية حيث كان يعيش نحو 400 ألف شخص ضربة موجعة للفصائل المعارضة تعد الأكبر منذ خسارة مدينة حلب نهاية العام 2016.

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