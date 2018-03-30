تسجيل الدخول

الوطن

سليمان سيسيه عن نجاح "Black Panther": إفريقيا مغناطيس يجذب الجميع

منذ 21 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
سليمان سيسيه عن نجاح "Black Panther": إفريقيا مغناطيس يجذب الجميع

المخرج سليمان سيسيه

علق المخرج المالي سليمان سيسيه، على النجاح الذي حققه فيلم "Black Panther" في دور العرض السينمائي حيث تجاوزت إيراداته المليار و245 مليون دولار، خلال فترة لم تتجاوز 6 أسابيع، قائلا: "أنا لم أشاهد الفيلم، مها كانت الظروف أفريقيا سوف تحصل على ما تستحقه من الاهتمام في وقت من الأوقات، فالقارة السمراء عبارة عن مغناطيس وسوف تجذب الجميع، وأعتقد أن سوف تكون هناك أفلام أخرى فى نفس السياق، فهوليود تبحث عن المال فى كل مكان".

وتدور أحداث الفيلم حول تشالا ملك "واكاندا" الأفريقية، والذي يتولى مسئولية الحكم في المملكة، ويتحتم عليه الدفاع عن أرض بلاده من التمزق بفعل تدخلات اﻷعداء داخلها وخارجها.

الفيلم من إخراج راين كوجلر، بطولة تشادويك بوسمان، مايكل بكاري جونسون، لوبيتا نيونقو، داناي جورورا، مارتن فريمان، دانييل كالويا، أنجيلا باسيت، فورست ويتكر وأندي سركيس.

أخبار متعلقة

بالصور| محمود حميدة مع حفيده في مهرجان السينما الأفريقية

بالصور| محمود حميدة مع حفيده في مهرجان السينما الأفريقية
عرض أفلام من تونس والكاميرون ورواندا بنادي السينما الأفريقية

عرض أفلام من تونس والكاميرون ورواندا بنادي السينما الأفريقية
السبت.. عرض أفلام ورشة "هايلي جريما" بنادي السينما الأفريقية

السبت.. عرض أفلام ورشة "هايلي جريما" بنادي السينما الأفريقية
غدا.. عرض "نحبك هادي" في نادي السينما الأفريقية

غدا.. عرض "نحبك هادي" في نادي السينما الأفريقية
جميل راتب: السينما الأفريقية حافظت على خصوصيتها

جميل راتب: السينما الأفريقية حافظت على خصوصيتها
ندوة لتكريم المخرج المالي سليمان سيسيه بالأقصر

ندوة لتكريم المخرج المالي سليمان سيسيه بالأقصر
مركز الأقصر للمؤتمرات يعرض "wallay" للمخرج سليمان سيسيه

مركز الأقصر للمؤتمرات يعرض "wallay" للمخرج سليمان سيسيه

التعليقات

لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات

أحدث الأخبار

"Tomb Raider" يتراجع للمركز الخامس ويحقق 214 مليون دولار

"Tomb Raider" يتراجع للمركز الخامس ويحقق 214 مليون دولار

الليلة.. نيكول سابا ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس"

الليلة.. نيكول سابا ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس"

بالفيديو| ميار الببلاوي بعد سرقة منزلها: "اللهم أجرني في مصيبتي"

بالفيديو| ميار الببلاوي بعد سرقة منزلها: "اللهم أجرني في مصيبتي"

محمد نجاتي يشاهد "الخروج عن النص" مع الجمهور بسينمات وسط البلد

محمد نجاتي يشاهد "الخروج عن النص" مع الجمهور بسينمات وسط البلد

خطبة الجمعة بأسوان: التوكل يكون على الله وعلى المصريين إتقان العمل

خطبة الجمعة بأسوان: التوكل يكون على الله وعلى المصريين إتقان العمل

اختيارات الوطن

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

الأكثر قراءة

عاجل