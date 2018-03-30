سليمان سيسيه عن نجاح "Black Panther": إفريقيا مغناطيس يجذب الجميع

علق المخرج المالي سليمان سيسيه، على النجاح الذي حققه فيلم "Black Panther" في دور العرض السينمائي حيث تجاوزت إيراداته المليار و245 مليون دولار، خلال فترة لم تتجاوز 6 أسابيع، قائلا: "أنا لم أشاهد الفيلم، مها كانت الظروف أفريقيا سوف تحصل على ما تستحقه من الاهتمام في وقت من الأوقات، فالقارة السمراء عبارة عن مغناطيس وسوف تجذب الجميع، وأعتقد أن سوف تكون هناك أفلام أخرى فى نفس السياق، فهوليود تبحث عن المال فى كل مكان".

وتدور أحداث الفيلم حول تشالا ملك "واكاندا" الأفريقية، والذي يتولى مسئولية الحكم في المملكة، ويتحتم عليه الدفاع عن أرض بلاده من التمزق بفعل تدخلات اﻷعداء داخلها وخارجها.

الفيلم من إخراج راين كوجلر، بطولة تشادويك بوسمان، مايكل بكاري جونسون، لوبيتا نيونقو، داناي جورورا، مارتن فريمان، دانييل كالويا، أنجيلا باسيت، فورست ويتكر وأندي سركيس.