مديرية أمن جنوب سيناء تضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في جناية قتل عمد وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الجرائم بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

وتمكنت مباحث قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء من ضبط المدعو "موسى. ح. س" والمطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل عمد والمقضي فيها بحكم قضائي بالإعدام حال تواجده بإحدى المحلات بمنطقة السادات التابعة لمدينة رأس سدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.