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الوطن

مصرع طالب صدمه قطار "القاهرة أسوان" في أسيوط

منذ 23 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
مصرع طالب صدمه قطار "القاهرة أسوان" في أسيوط

صورة أرشيفية

لقي طالب مصرعه في جامعة أسيوط، صدمه قطار "القاهرة أسوان"، أثناء عبوره المزلقان من مكان غير مخصص للعبور، بشارع الجلاء، بمدينة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد مصرع شاب تحت عجلات قطار "القاهرة أسوان" أثناء عبوره المزلقان من مكان غير مخصص للعبور بشارع الجلاء أمام أبراج الموالح دائرة القسم.

وبالمعاينة والفحص تبين مصرع أحمد سعد، طالب بكلية الهندسة بجامعه أسيوط.

جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أسيوط العام، وتحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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