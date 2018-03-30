محافظ البحيرة تشيد بإقبال المواطنين في انتخابات الرئاسة

أعربت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، عن سعادتها لحصول المحافظة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الانتخابات الرئاسية في نسبة التصويت، وفقا للمؤشرات الأولية بنسبة 47.18%.

وقالت إن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالبحيرة، يعكس مدى وعي أهالي المحافظة بحقوقهم السياسية ومدى حرصهم الشديد على تحقيق الاستقرار والتنمية على أرض مصر المحروسة.

وأشادت المحافظ بالمرأة البحراوية وبدور الجهاز التنفيذي للمحافظة ورؤساء المدن والقرى وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية وجميع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال في حث أهالي المحافظة على المشاركة بفعالية في عمليات التصويت بجميع مراكز وقرى محافظة البحيرة.

كما أشادت بدور رجال القضاء في إنجاح العملية الانتخابية من خلال إدارتها بكل حيادية وشفافية شهد بها العالم أجمع، وكذلك دور رجال القوات المسلحة والشرطة في تأمين اللجان الانتخابية ومواجهة أي أحداث تعيق إتمام العملية الانتخابية.