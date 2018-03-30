"وفد القليوبية" يشارك بأعداد كبيرة في انتخابات رئاسة الحزب

شارك محمد إبراهيم المغربي، القيادي بحزب الوفد بالقليوبية، في الانتخابات التي تجرى اليوم على رئاسة الحزب بالمقر الرئيسي بالدقي.

وقال المغربي إن أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية تصوت حاليًا في الانتخابات التي تجرى بين 5 مرشحين، هم المهندس حسام الخولي والمستشار بهاء الدين أبو شقة والدكتور ياسر حسان وحمدي شوالي وسيد طه.

وأضاف أن هناك اتجاهات بعديد من لجان الوفد بالقليوبية لدعم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيسًا للحزب خلفًا للدكتور السيد البدوي المنقضية فترة رئاسته.

في الوقت الذي أكد فيه أعضاء الجمعية العمومية بلجنة الحزب بشرق شبرا دعمهم لأبو شقة، فيما توافد المئات من أعضاء الحزب على المقر الرئيسي للمشاركة في الانتخابات.

وتشهد الانتخابات منافسة حامية بين أبو شقة وحسام الخولي، على رئاسة بيت الأمة، فيما حضر كثير من رموز الوفد، على رأسهم محمود أباظة رئيس الحزب الأسبق، ومنير فخري عبدالنور، وتضم الجمعية العمومية للوفد 3850 عضوًا.