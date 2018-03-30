"المصريين الأحرار" يختتم فعاليات مؤتمره باستعراض الحساب المالي 2017

اختتم حزب "المصريين الأحرار" أعمال المؤتمر العام للحزب، مساء اليوم، بعرض فيديو لأمانتي الشباب والمرأة بالحزب أثناء حشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقدم عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، التحية لصناع الفيلم الذي ساهم في مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية، على حد قوله.

وأجريت الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 26 مارس وحتى 28 من الشهر نفسه، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أعلن الحزب دعمه، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وانتهت بفوز "السيسي" حسب الاستطلاعات الأولية للانتخابات.

كما استعرض جرجس عبدالنور، أمين الشؤون المالية بـ"المصريين الأحرار" الحساب المالي للحزب من 1 يناير 2017 حتى 31 سبتمر 2017.