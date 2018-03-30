إسرائيل تقتل صاحب "رسم العودة"

أثار شاب فلسطيني إعجابًا واسعا، أمس، حين نقش عبارة "أنا راجع" على رمال البحر المتوسط في غزة، لكن الرصاص الإسرائيلي لم يمهله طويلًا وقتله، اليوم، إلى جانب حوالي 10 فلسطينيين آخرين بعد مشاركتهم في مظاهرات "العودة الكبرى" التابعة ليوم الأرض.

ونقش الشاب الفلسطيني الراحل، محمد أبو عمرو، عبارة "أنا راجع"، إلى جانب علمين لفلسطين، على شاطئ غزة قبل يوم من المظاهرات، وفقا لـ"سكاي نيوز" الإخبارية.

وفارق أبو عمرو الحياة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم بعد مشاركته في الاحتجاجات التي احتشد فيها آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة للمطالبة بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى الأراضي التي أصبحت اليوم إسرائيل.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1200 شخص، ووضعت القوات الإسرائيلية دبابات في جانبها من الحدود دبابات كما تمركز القناصة على سواتر ترابية، وأطلقوا النار باتجاه متظاهرين فلسطينيين، قرب حي الشجاعية شرقي القطاع المحاصر.

ويتزامن بدء هذه الاحتجاجات التي تنتهي بحلول ذكرى النكبة في 14 مايو المقبل، مع "يوم الأرض"، وهو ذكرى مقتل 6 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، في 30 مارس 1976 في مواجهات ضد مصادرة أراض.