موسكو تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس

دعت وزارة الخارجية الروسية الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى ضبط النفس إثر سقوط قتلى وجرحى في قطاع غزة، بسبب محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي كبح الاحتجاجات الفلسطينية التي انطلقت اليوم.

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الروسية: "أعرب الجانب الروسي عن قلقه العميق من التقارير عن ارتفاع عدد الضحايا والجرحى في قطاع غزة، نتيجة لإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي للحد من أعمال الاحتجاج الفلسطينية التي بدأت في 30 مارس، كجزء من حملة متعددة الأيام تحت مسمى (مسيرة العودة الكبرى)".

وأضاف البيان: "موسكو تدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أعمال يمكن أن تسبب أضرارا للأبرياء"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتدفق آلاف الفلسطينيين باتجاه الشريط الحدودي شرق قطاع غزة للمشاركة في مسيرة "العودة الكبرى"، بالتوافق مع الذكرى الـ42 ليوم الأرض، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحدود مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة.