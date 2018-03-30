أعضاء حملة "الخولي" يهنئون "أبوشقة" بعد فرز 9 صناديق

هنأ كل من المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، وشريف حمودة، عضو الهيئة العليا للحزب، أعضاء حملة المهندس حسام الخولي، المرشح في انتخابات رئاسة الوفد، المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام للحزب، المرشح في انتخابات رئاسة الوفد، لتقدمه حتى الآن، في نتائج الانتخابات، بعد فرز 9 صناديق.

وانطلقت انتخابات حزب الوفد، اليوم، لاختيار رئيس جديد من بين 5 متنافسين، هم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب الرئيس، والدكتور ياسر حسان، مساعد الرئيس، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية، بعد انسحاب المرشح الخامس السيد طه فايز من السباق أمس الأول.

ودعا الحزب أعضاءه لحضور جمعيتين عموميتين اليوم، الأولى عمومية عادية لانتخاب رئيس جديد للحزب، والثانية غير عادية "طارئة" للتصويت على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوي.