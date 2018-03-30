تسجيل الدخول

الوطن

الهتافات والاتهامات المتبادلة تشعل الانتخابات على رئاسة «الوفد».. ومرشحون: عُرس ديمقراطى

منذ 58 دقيقة
كتب: سمر نبيه ومحمد حامد
تصوير: أسامة همام

من النسخة الورقية

العدد : 2162

جميع الأعداد

الهتافات والاتهامات المتبادلة تشعل الانتخابات على رئاسة «الوفد».. ومرشحون: عُرس ديمقراطى

أعضاء «الوفد» أثناء الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للحزب

استمر توافد المئات من الوفديين، حتى الخامسة من مساء أمس، على المقر الرئيسى لحزب الوفد، للمشاركة فى الجمعية العمومية العادية لاختيار رئيس جديد للحزب، والعمومية غير العادية للتصويت على التعديلات المقترحة للائحة الداخلية، وسط حضور المرشحين الأربعة على رئاسة الحزب، وهم: بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، وحسام الخولى، نائب رئيس الحزب، وياسر حسان، مساعد رئيس الحزب، وعلاء شوالى، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية.

وتبادل أنصار كل من المرشحين «أبوشقة» و«الخولى» الهتافات، حيث ردد أنصار الأول: «أبوشقة هو كبيرنا»، فيما رد أنصار «الخولى»: «الصحافة فين.. رئيس الوفد أهوه»، وتخللت اليوم كلمة للدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، عرض فيها القرارات والإنجازات التى قام بها خلال فترة رئاسته للحزب، البالغة 8 سنوات، كما عرض التقرير المالى، والوضع المالى للحزب.

واعتذر الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، عن عدم الإشراف على انتخابات رئاسة الحزب، وكذلك الدكتور على شمس الدين، فى الدقائق السابقة لبدء الماراثون الانتخابى. وقال الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، لـ«الوطن»، إنه فوجئ بعدد من المستشارين المفترض إشرافهم على الانتخابات يتركون الحزب، خلال دخوله المقر صباح أمس، حيث أخبروه باعتذار الحزب عن عدم إشرافهم على الانتخابات، مشيراً إلى أن إشرافه على الانتخابات كان مرتبطاً بهذه المجموعة، ومن ثم اعتذر عن عدم الإشراف عليها أيضاً.

«أبوشقة»: بدون «الوفد» لن تكون هناك ديمقراطية.. و«الخولى»: عيد للوفديين.. و«شوالى»: تجاوزات بالعملية الانتخابية و«البدوى»: راضٍ عن رئاستى للحزب وتركت به 44 نائباً.. و«عبدالنور»: عشنا 8 سنوات عجاف ركب فيها رئيس الحزب كل الأمواج

وقال اللواء محمد الحسينى، مقرر اللجنة المشرفة على الانتخابات: «إن الدكتور عمرو عزت سلامة اعتذر، صباح أمس، بعد أن اعتذر الحزب لعدد من المستشارين من هيئة قضايا الدولة عن عدم الإشراف على الانتخابات، أمس الأول، مشيراً إلى أن الحزب كان قد أرسل خطاباً لهيئة قضايا الدولة الاثنين الماضى، يطلب منها انتداب 27 مستشاراً للإشراف على الانتخابات، ولم ترد الهيئة إلا عصر أمس الأول، وهو الأمر الذى دفع السيد البدوى، رئيس الحزب، إلى الاتفاق مبكراً مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، للإشراف على الانتخابات، وإرساله خطاباً لهيئة قضايا الدولة يعتذر لهم فيه، عن عدم إشراف عدد من مستشاريها على الانتخابات.

وبدأ أعضاء «الهيئة الوفدية» التصويت فى العاشرة من صباح أمس، واكتمل النصاب القانونى للجمعيتين العمومية العادية وغير العادية، فى الثالثة عصراً، حيث صوّت حتى ذلك التوقيت 2300 وفدى، من إجمالى 4433 لهم حق التصويت، هم أعضاء الجمعية العمومية للحزب.

والتف أنصار المهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، المرشح فى انتخابات رئاسة الوفد، حوله، وفى مقدمتهم الدكتور هانى سرى الدين، والدكتور ياسر الهضيبى، وشريف حمودة، وعصام صباحى، أعضاء الهيئة العليا، ومن أعضاء مجلس النواب، كل من المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والدكتور محمد فؤاد، والنائب طلعت السويدى.

وحمل أنصار «الخولى» الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأخذوا يرددون: «الصحافة فين.. الشباب أهم»، فيما التف حول بهاء أبوشقة، كل من الدكتور محمود أباظة، الرئيس السابق للوفد، ومنير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والسكرتير العام الأسبق للوفد، ومصطفى الطويل، من القيادات القديمة فى الحزب، إلى جانب كل من طارق سباق، ومحمد عبدالعليم داود، وحسين منصور، وطارق تهامى، وعباس حزين، من أعضاء الهيئة العليا، مرددين: ارفضوا اللايحة وإدوا بهاء».

وقال حسام الخولى: «إن الانتخابات شهدت، أمس، عُرساً ديمقراطياً، مشيراً إلى أن الانتخابات تتم هذه المرة مثلما تمت انتخابات رئاسة الوفد فى المرات السابقة، متوقعاً فوزه برئاسة «الوفد».

وقال بهاء أبوشقة: «إنه يتوقع أن جموع الوفديين وشيوخهم، الذين جاءوا جميعاً فى إشارة إلى رفضهم بكل الوسائل لأى محاولة لشراء الوفد، سيكونون حريصين على أن نكون أمام وفد قوى متين، ولاعب أساسى على المسرح السياسى الفترة المقبلة، وهو ملك لكل المصريين، معتبراً أنه «بدون الوفد، فلن تكون هناك ديمقراطية الفترة المقبلة».

وقال ياسر حسان، مساعد رئيس الحزب، المرشح فى انتخابات رئاسة الحزب: «إن لائحة الحزب معيبة فى اعتبار أن الفائز فى الانتخابات هو الفائز بأكبر نسبة أصوات»، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية المنعقدة حالياً بمقر الوفد تعد الأقوى فى تاريخ الحزب من حيث عدد أعضاء الهيئة الوفدية الذى وصل لـ٤٤٣٣، بالإضافة لوجود ٤ مرشحين، مضيفاً لـ«الوطن»، أنه «فى حالة فوزه بمنصب رئيس الوفد سيقوم أولاً بالعمل على تطوير وهيكلة جريدة الوفد».

ورفض الدكتور علاء شوالى، المرشح فى انتخابات رئاسة الحزب، الحديث عن فرص فوزه، قائلاً لـ«الوطن»: «الأهم من الحديث عن فرص الفوز، هو الحديث عن التجاوزات التى اخترقت العملية الانتخابية، حيث استمرار الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مقر الحزب، بالمخالفة لقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات، وإصرار أنصار بهاء أبوشقة، على التجاوز فى حق المرشحين الآخرين، ووجود بعض المفصولين داخل المقر يدلون بأصواتهم دون رابط أو ضابط»، على حد قوله.

واعتبر أن «العملية الانتخابية غير متكافئة، وأن هذا ليس وفداً ولا انتخابات ولا ديمقراطية»، مشيراً إلى أنه أعد مذكرة بالمخالفات، وسيقدمها لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب: «إن الوفد يشهد اليوم عيداً لإجراء الانتخابات على رئاسته، وسط جو من الديمقراطية، ما يؤكد وجود تداول للسلطة، رافضاً الإفصاح عن المرشح الذى سينتخبه، وأشار إلى رضائه عن الـ8 سنوات التى قضاها فى رئاسة الوفد، وأن مكسبه منهم هو «حب الوفديين»، على حد قوله، مضيفاً لـ«الوطن»، أنه ترك الحزب وبه 44 نائباً فى مجلس النواب، وهو ما لم يحدث من قبل.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأحد مؤيدى حسام الخولى: «إن اليوم يمثل عُرساً ديمقراطياً، لم ينتظره الوفديون وحدهم، وإنما الشعب المصرى كله، كونه يمثل إضافة كبيرة للحياة السياسية، لما تحمله الانتخابات من تنافس شديد، وزخم ديمقراطى، ينتهى باختيار رئيس الوفد، الذى سيلتف الوفديون حوله، مشيراً إلى أنه سبق وأعلن دعمه للمهندس حسام الخولى لرئاسة الوفد، لأسباب واعتبارات موضوعية تتعلق بالبرنامج الانتخابى المعلن والمقدم من جانبه، لكن ذلك حسب وصفه، لا يمكن أن ينال من قريب أو بعيد، من تقديره الكامل للمستشار أبوشقة.

من جانبه، قال منير فخرى عبدالنور، السكرتير العام السابق، إن صوته كان للمستشار بهاء أبوشقة، لأنه الأقدر فى هذه المرحلة على القيام بالأعباء الثقيلة التى ستقع على عاتق رئيس الحزب المقبل، بعد 8 سنوات عجاف، حسب وصفه، أسيئت فيها إدارة الحزب، فضاعت الأموال وابتعد الأداء عن مبادئ الحزب، وركب خلالها رئيس الحزب كل الأمواج، على حد قوله، داعياً رئيس الحزب المقبل، أن يكون رئيساً لكل الوفديين، دون التفرقة بين القدامى والجدد.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

"أبوشقة" يتقدم على "الخولي" بفارق 396 صوتا بعد فرز 19 صندوقا

"أبوشقة" يتقدم على "الخولي" بفارق 396 صوتا بعد فرز 19 صندوقا
زغاريد داخل "الوفد" احتفالا بتفوق أبو شقة بعد فرز 17 صندوقا

زغاريد داخل "الوفد" احتفالا بتفوق أبو شقة بعد فرز 17 صندوقا
"أبوشقة" يتقدم على "الخولي" بفارق 335 صوتا بعد فرز 16 صندوقا

"أبوشقة" يتقدم على "الخولي" بفارق 335 صوتا بعد فرز 16 صندوقا
ياسر حسان: المؤشرات الأولية تشير إلى فوز أبوشقة برئاسة "الوفد"

ياسر حسان: المؤشرات الأولية تشير إلى فوز أبوشقة برئاسة "الوفد"
"أبوشقة" يتقدم على "الخولي" بفارق 295 صوتا بعد فرز 15 صندوقا

"أبوشقة" يتقدم على "الخولي" بفارق 295 صوتا بعد فرز 15 صندوقا
أعضاء حملة "الخولي" يهنئون "أبوشقة" بعد فرز 9 صناديق

أعضاء حملة "الخولي" يهنئون "أبوشقة" بعد فرز 9 صناديق
"أبوشقة" يتقدم على "الخولي" بانتخابات "الوفد" في 11 صندوقا

"أبوشقة" يتقدم على "الخولي" بانتخابات "الوفد" في 11 صندوقا
تعالي الهتافات داخل "الوفد": "الحزب رجع تاني"

تعالي الهتافات داخل "الوفد": "الحزب رجع تاني"
سري الدين يهنئ أبو شقة لتقدمه في 15 صندوقا على حسام الخولي

سري الدين يهنئ أبو شقة لتقدمه في 15 صندوقا على حسام الخولي
"أبوشقة" يتقدم على "الخولي" بفارق 213 صوتا بعد فرز 12 صندوقا

"أبوشقة" يتقدم على "الخولي" بفارق 213 صوتا بعد فرز 12 صندوقا
"أبوشقة" يتقدم على "الخولي" بفارق 277 صوتا بعد فرز 14 صندوقا

"أبوشقة" يتقدم على "الخولي" بفارق 277 صوتا بعد فرز 14 صندوقا
بعد فرز 9 صناديق.. "أبو شقة" يتفوق على "الخولي" بـ150 صوتا

بعد فرز 9 صناديق.. "أبو شقة" يتفوق على "الخولي" بـ150 صوتا
نتائج فرز صندوقين.. "أبو شقة" يتفوق على "الخولي" في انتخابات "الوفد"

نتائج فرز صندوقين.. "أبو شقة" يتفوق على "الخولي" في انتخابات "الوفد"
بعد فرز سادس صندوق.. "أبو شقة" يتقدم على "الخولي" في انتخابات "الوفد"

بعد فرز سادس صندوق.. "أبو شقة" يتقدم على "الخولي" في انتخابات "الوفد"
"أبو شقة": الجمعية العمومية رفضت تعديلات لائحة "الوفد"

"أبو شقة": الجمعية العمومية رفضت تعديلات لائحة "الوفد"
فرز 3 صناديق بـ"انتخابات الوفد": 185 صوتا لـ"أبو شقة" و108 لـ"الخولي"

فرز 3 صناديق بـ"انتخابات الوفد": 185 صوتا لـ"أبو شقة" و108 لـ"الخولي"
"وفد القليوبية" يشارك بأعداد كبيرة في انتخابات رئاسة الحزب

"وفد القليوبية" يشارك بأعداد كبيرة في انتخابات رئاسة الحزب
"البدوي" لـ"الوفديين": يجب "وأد فتنة" التفرقة بين القدامى والمستجدين

"البدوي" لـ"الوفديين": يجب "وأد فتنة" التفرقة بين القدامى والمستجدين
الحسيني يدعو "الوفديين" للتصويت قبل غلق باب الاقتراع

الحسيني يدعو "الوفديين" للتصويت قبل غلق باب الاقتراع
"الحسيني" يستعرض الموقف المالي لحزب الوفد

"الحسيني" يستعرض الموقف المالي لحزب الوفد
"البدوي": انتخابات الوفد اليوم نموذج لتداول السلطة

"البدوي": انتخابات الوفد اليوم نموذج لتداول السلطة
البدوي: لن تغلق صحيفة "الوفد" طالما كنت حيا

البدوي: لن تغلق صحيفة "الوفد" طالما كنت حيا
قبل اختيار السابع.. تعرف على رؤساء "الوفد" الستة

قبل اختيار السابع.. تعرف على رؤساء "الوفد" الستة
خلال 90 عاما.. أشهر الصراعات الانتخابية على رئاسة حزب الوفد

خلال 90 عاما.. أشهر الصراعات الانتخابية على رئاسة حزب الوفد
حفيد سعد زغلول لـ"الوطن": أتمنى من رئيس "الوفد" القادم هيكلة الحزب

حفيد سعد زغلول لـ"الوطن": أتمنى من رئيس "الوفد" القادم هيكلة الحزب
"وفد القليوبية" يشارك في انتخابات رئاسة الحزب 

"وفد القليوبية" يشارك في انتخابات رئاسة الحزب 
ابنة نعمان جمعة: لو كنت بـ"الوفد" لاخترت الخولي "كفى لدولة العواجيز"

ابنة نعمان جمعة: لو كنت بـ"الوفد" لاخترت الخولي "كفى لدولة العواجيز"
استمرار توافد الوفديين لاختيار رئيس جديد للحزب والتصويت على "اللائحة"

استمرار توافد الوفديين لاختيار رئيس جديد للحزب والتصويت على "اللائحة"
محمد فؤاد يحشد أعضاء "الوفد" لتأييد حسام الخولي: "ادوا فرصة للشباب"

محمد فؤاد يحشد أعضاء "الوفد" لتأييد حسام الخولي: "ادوا فرصة للشباب"
"تنظيم انتخابات الوفد": 2124 عضوا يسجلون أسماءهم حتى الآن

"تنظيم انتخابات الوفد": 2124 عضوا يسجلون أسماءهم حتى الآن
اكتمال النصاب القانوني لـ"عمومية الوفد"

اكتمال النصاب القانوني لـ"عمومية الوفد"
أعضاء "الوفد" يستقبلون رئيس الحزب بهتاف "بنحبك يا بدوي"

أعضاء "الوفد" يستقبلون رئيس الحزب بهتاف "بنحبك يا بدوي"
شوالي: روح كبيرة تميز "انتخابات الوفد".. ونتمنى استمرارها لبناء الحزب

شوالي: روح كبيرة تميز "انتخابات الوفد".. ونتمنى استمرارها لبناء الحزب
مارجريت عازر عن انتخابات "الوفد": يعلم الأمة كلها معاني الديمقراطية 

مارجريت عازر عن انتخابات "الوفد": يعلم الأمة كلها معاني الديمقراطية 
أنصار حسام الخولي يرفعوه على أكتافهم في انتخابات "الوفد"

أنصار حسام الخولي يرفعوه على أكتافهم في انتخابات "الوفد"
بالصور| مشاجرة بـ"الكراسي" في انتخابات "الوفد"

بالصور| مشاجرة بـ"الكراسي" في انتخابات "الوفد"
وزير التجارة السابق ورئيس "محلية النواب" يصوتان في انتخابات "الوفد"

وزير التجارة السابق ورئيس "محلية النواب" يصوتان في انتخابات "الوفد"
انتخابات "الوفد": كثافة دعائية للخولي وأبوشقة.. وغياب حسان وشوالي 

انتخابات "الوفد": كثافة دعائية للخولي وأبوشقة.. وغياب حسان وشوالي 
"أباظة" عقب انتخابه "أبو شقة" لرئاسة الوفد: رمز الخبرة والحكمة

"أباظة" عقب انتخابه "أبو شقة" لرئاسة الوفد: رمز الخبرة والحكمة
أنصار الخولي يحتشدون أمام "الوفد" لدعمه في انتخابات رئاسة الحزب

أنصار الخولي يحتشدون أمام "الوفد" لدعمه في انتخابات رئاسة الحزب
بدء التصويت في انتخابات "الوفد" لاختيار رئيس الحزب

بدء التصويت في انتخابات "الوفد" لاختيار رئيس الحزب
"سلامة" يعتذر عن عدم الإشراف على انتخابات "رئاسة الوفد"

"سلامة" يعتذر عن عدم الإشراف على انتخابات "رئاسة الوفد"
وصول الخولي وشوالي مقر "الوفد" قبيل انتخابات الحزب

وصول الخولي وشوالي مقر "الوفد" قبيل انتخابات الحزب
ارتباك في "الوفد".. واللجنة المشرفة على انتخابات الحزب تتجه للاعتذار

ارتباك في "الوفد".. واللجنة المشرفة على انتخابات الحزب تتجه للاعتذار

التعليقات

41 عامًا على رحيل «حليم».. «الموعود بالعذاب»

أحدث الأخبار

محمود سعد عن لويس جريس: "مبارك كان يحدثه عن ملاحظاته بمجلة صباح الخير"

محمود سعد عن لويس جريس: "مبارك كان يحدثه عن ملاحظاته بمجلة صباح الخير"

ضبط 49 مخالفة في حملة مرافق بمطروح

ضبط 49 مخالفة في حملة مرافق بمطروح

وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان مهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان مهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

رئيس "أون سبورت" عن التعاقد مع أبو تريكة: "مفيش كلام رسمي"

رئيس "أون سبورت" عن التعاقد مع أبو تريكة: "مفيش كلام رسمي"

تكريم أسماء عدد من الرموز الثقافية بمهرجان دمنهور الدولي للفلكلور

تكريم أسماء عدد من الرموز الثقافية بمهرجان دمنهور الدولي للفلكلور

اختيارات الوطن

حصيلة اليوم الأول لمسيرة العودة شمال غزة: 15 شهيدا و1416 مصابا

حصيلة اليوم الأول لمسيرة العودة شمال غزة: 15 شهيدا و1416 مصابا

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

"عمال ومدرسين ومتطوعين".. جنود مجهولة في مشهد الانتخابات الرئاسية

"عمال ومدرسين ومتطوعين".. جنود مجهولة في مشهد الانتخابات الرئاسية

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

الأكثر قراءة

عاجل