تعالي الهتافات داخل "الوفد": "الحزب رجع تاني"

تدخل عبدالعزيز البرونسي سكرتير عام حزب الوفد بالغربية ومنع مؤيدي أبوشقة من الهتاف.

وقال لهم: "لا يمكن أن نهتف لأشخاص كلنا وفديين وكلنا واحد، واستجاب له أنصار أبوشقة ورددوا هتافات وفديين ليوم الدين.. والوفد رجع تاني.. وعاش الوفد ضمير الأمة".

وانطلقت انتخابات حزب الوفد، اليوم، لاختيار رئيس جديد من بين 5 متنافسين، هم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب الرئيس، والدكتور ياسر حسان، مساعد الرئيس، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية، بعد انسحاب المرشح الخامس السيد طه فايز من السباق أمس الأول.

ودعا الحزب أعضاءه لحضور جمعيتين عموميتين اليوم، الأولى عمومية عادية لانتخاب رئيس جديد للحزب، والثانية غير عادية "طارئة" للتصويت على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوي.