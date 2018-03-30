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الوطن

"شبيجل": برلين لن تعرقل تسليم زعيم كاتالونيا لمدريد

منذ 42 دقيقة
كتب: وكالات
"شبيجل": برلين لن تعرقل تسليم زعيم كاتالونيا لمدريد

كارليس بوتشيمون-صورة أرشيفية

ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، نقلا عن مصادر لها في الأوساط الحكومية الألمانية، أن الحكومة الاتحادية لا تنوي التدخل في قرار محتمل بتسليم رئيس حكومة كاتالونيا السابق، كارليس بوتشيمون لمدريد.

وذكرت المجلة أن الحكومة الألمانية لن تعلق قرار ترحيل وتسليم بوتشديمون للسلطات الإسبانية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "Süddeutsche Zeitung"، بأن محامي الدفاع عن بوتشديمون، ناشد الحكومة الألمانية بالإعلان أنها لن تقوم بتسليم بوتشديمون للسلطات الإسبانية مهما كانت الظروف.

وقال المحامي، إنه يعتزم التوجه إلى المحكمة الدستورية الألمانية إذا قررت محكمة مقاطعة شليزفيج – غولشتين تسليم موكله لإسبانيا.

وتؤكد المعلومات المتوفرة لدى مجلة "شبيجل"، أن السلطات توصلت لاتفاق مع وزارة العدل الألمانية بشأن موضوع رئيس كاتالونيا المقال.

وقال مصدر في ديوان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الحكومة لن تتدخل في الموضوع لأن تدخلها لن يروق لسلطات المقاطعة المذكورة أعلاه لأنها ستعتبره بمثابة التدخل السياسي – القانوني في صلاحياتها.

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