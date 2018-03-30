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الوطن

293 شاحنة بضائع مصرية تعبر منفذ السلوم من وإلى ليبيا

منذ 40 دقيقة
كتب: محمد بخات
293 شاحنة بضائع مصرية تعبر منفذ السلوم من وإلى ليبيا

شاحنات بضائع خلال عبورها بالسلوم الى ليبيا - صورة ارشيفية

سجلت أعداد شاحنات تصدير البضائع المصدرة إلى ليبيا عن طريق الحدود الغربية للبلاد عبر منفذ السلوم البرى عبور من وإلى ليبيا 293 شاحنة.

وبلغت أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع المصرية التي عبرت من منفذ السلوم إلى ليبيا، اليوم، 150 شاحنة محملين بأنواع مختلفة من البضائع من بينها مواد بناء  كالأسمنت، والحديد، والسيراميك، والأدوات الصحية، والرخام، والجرانيت.

ووصل منفذ السلوم البرى 143 شاحنة بعد إفراغهم البضائع في المدن الشرقية داخل ليبيا والقريبة من الحدود المصرية.

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