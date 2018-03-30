فؤاد يهنئ أبو شقة برئاسة حزب الوفد 

هنأ الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة بعد فوزه بمنصب رئيس الحزب، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وقال فؤاد في بيان له، اليوم، إن الديمقراطية التي كانت ولا تظل نبراسًا لبيت الأمة تحتم علينا جميعًا أن نقف خلف أبو شقة كرئيسٍ للوفد، ونمد له يد العون لنعمل سويًا من أجل رفعة حزبنا الوفد.

وأكد فؤاد أننا يجب أن نتوجه بالتهنئة أيضًا للمهندس حسام الخولي الذي خاض معركة شريفة خسر فيها رئاسة الوفد لكنه كسب احترام كل الوفديين، وأثبت أنه في نسيج بيت الأمة كتلة قادرة على الالتفاف حول مشروع وطني.

ودعا فؤاد جموع الوفديين إلى تجاوز المعترك الانتخابي والعمل على الإصلاح والتطوير الشامل.

وانطلقت انتخابات حزب الوفد، اليوم، لاختيار رئيس جديد من بين 5 متنافسين، هم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب الرئيس، والدكتور ياسر حسان، مساعد الرئيس، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية، بعد انسحاب المرشح الخامس السيد طه فايز من السباق أمس الأول.

ودعا الحزب أعضاءه لحضور جمعيتين عموميتين اليوم، الأولى عمومية عادية لانتخاب رئيس جديد للحزب، والثانية غير عادية "طارئة" للتصويت على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوي.