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الوطن

أسامة كمال: السيسي رفع شعار النبي شعيب في الأربع سنوات الماضية

منذ 49 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
أسامة كمال: السيسي رفع شعار النبي شعيب في الأربع سنوات الماضية

أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع شعار نبي الله شعيب، خلال حكمه لمصر في الـ4 سنوات الماضية والذي ورد في القرآن الكريم: "إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ".

وأضاف كمال في برنامجه "مساء dmc"، اليوم الخميس، أن الشعب كان في ضهر رئيسه سانده بقوة غير مسبوقة، وتحمل المواطن، ووافق الجيل الحالي إنه يدفع الضريبة اللي ما دفعهاش جيل الآباء، تحية وشكر للشعب المصري عن الأربع سنين اللي فاتوا".

ووجه كمال كل التحية والشكر للرئيس السيسي عن فتره حكمه لمصر.

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