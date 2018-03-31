مراقب فلسطين بمجلس الأمن يدين المجزرة الإسرائيلية بحق المتظاهرين

أدان مراقب فلسطين في مجلس الأمن بأدني العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "يوم الأرض" والتي أدت إلى استشهاد 17 شخصا من المتظاهرين السلميين بقطاع غزة.

وطالب خلال كلمته في الجلسة الطارئة التي دعت لها الكويت لمجلس الأمن حول الوضع في غزة بتحلي مجلس الأمن بمسؤولياته وقيامه بإصدار قرار يدين المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين والذي خالفت به معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد مراقب السلطة الوطنية الفلسطينية أن هذه المظاهرات السلمية التي يقوم بها الفلسطينيون في يوم الأرض لا تشكل أي تهديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح وأنهم استخدموا حقهم في التظاهر السلمي والذي كفله لهم القانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبًا الدول الأعضاء بمجلس الأمن بضرورة إدانة المجزرة الفلسطينية.