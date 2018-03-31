استعدادات بغزة لتشييع شهداء مسيرات العودة الكبرى

يستعد آلاف الفلسطينيين، ظهر اليوم، لتشييع جثامين شهداء مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في ذكرى يوم الأرض، بحسب ما ذكره موقع "الرسالة نت" الفلسطيني.

وأفاد "الرسالة نت" بأن جنازات الشهداء البالغ عددهم 15 ستنطلق من مناطق سكناهم في كافة محافظات قطاع غزة.

ومن المقرر أن تشارك قيادات فصائل العمل الوطني والإسلامي والهيئة العليا لمسيرات العودة في جنازات الشهداء.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت عن استشهاد 15 مواطنا وإصابة أكثر من 1450 مواطنا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرات العودة

والشهداء هم: محمد كمال النجار وعمر وحيد أبوسمور من خانيونس وأمين منصور أبومعمر وإبراهيم صلاح أبوشعر من رفح، ومحمد نعيم أبوعمرو وأحمد إبراهيم عاشور عودة، وجهاد أحمد فرينة ومحمود سعدي رحمي وعبدالفتاح عبدالنبي وعبدالقادر مرضي الحواجري ساري وليد أبوعودة، حمدان إسماعيل أبوعمشة وجهاد زهير أبوجاموس وبادر فائق الصباغ، وناجي أبوحجير.