"صباحك مصري" يسجل لقاءات مع نيشان وخالد يوسف على mbc مصر 2

أجرت الإعلامية علا سامي، مقدمة برنامج "صباحك مصري"، على قناة mbc مصر2، لقاءات مع رئيس جمهورية موريشيوس الدكتورة أمينة غريب، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقه للإعلام، ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.

كما أجرت سامي لقاءات أيضا مع الإعلامي اللبناني نيشان، والمخرج خالد يوسف، مع مجموعة من المنظمين والمشاركين في منتدي الدولي للاتصال الحكومي تحت شعار الألفية الرقمية إلى أين، تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بالشارقة.

ومن المقرر عرض تلك اللقاءات السابق الإشارة إليها قريبا على شاشة mbc مصر2.