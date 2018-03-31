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الوطن

"القسام": 5 من شهداء "مسيرات العودة" ينتمون للكتائب

منذ 19 دقيقة
كتب: وكالات
"القسام": 5 من شهداء "مسيرات العودة" ينتمون للكتائب

صورة أرشيفية

قالت كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح لحركة "حماس"، اليوم، إن 5 من الشهداء الذين سقطوا أمس قرب حدود قطاع غزة، ينتمون إليها.

وأضافت "القسام"، في بيان أصدرته: "من بين شهداء الأمس ثلة من مجاهدي القسام الميامين؛ من بينهم القائد الميداني في الكتائب جهاد أبو فرينة، والشهيد محمد نعيم أبو عمرو، والشهيد أحمد إبراهيم عودة، والشهيد ساري وليد أبو عودة، والشهيد مصعب زهير السلول"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وقالت الكتائب، في بيانها، إن الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة "خرج ضمن فعاليات الأمس ليعلن للعالم كله أنه لن يتنازل عن حقوقه ولن ينسى أرضه ومقدساته، وأنه سيطهر أرضه من الغزاة طال الزمان أم قصر".

واعتدت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، على تجمعات فلسطينية سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياءً للذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض"، ما أدى إلى مقتل 16 شهيدًا، وإصابة 1416 شخصا.

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