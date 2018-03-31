مجدلاني: إخفاق مجلس الأمن تشجيع لمواصلة إرهاب الاحتلال

اعتبر أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إخفاق مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن غزة، تشجيعا لمواصلة إرهاب الدولة المنظم من قبل الاحتلال، ويفقد المجلس مصداقيته الدولية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتابع مجدلاني، أن صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، ومواصلة اللغة الدبلوماسية مع حكومة فاشية عنصرية، هو بمثابة مساندة للاحتلال.

وأشار إلى وقوف الإدارة الأميركية في وجه إدانة الاحتلال، المسبب الرئيسي للحصار الذي يقوم بقتل الأبرياء وبأسلحة أميركية، وهي التي عقدت مؤتمرا لمناقشة أوضاع غزة.

وتوجه بالتحية لدولة الكويت الشقيقة التي طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن، ولكافة الدول الصديقة والشقيقة التي تساند نضال شعبنا.