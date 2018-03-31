الحكومة توافق على تعاقد "مطروح" مع مجموعة "السفير هايبر ماركت"

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على طلب وزارة المالية، في تصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا في أرض ومباني سوق السلام لمجموعة السفير هايبر ماركت.

وذكر بيان مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعية، أن المجلس وافق على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، المعد في شأن التحقيق من مقابل الانتفاع لتصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر في المساحة الإضافية الملاصقة لسوق السلام لمدة خمسة وعشرون عاماً لشركة السفير هايبر ماركت لاستغلالها في استكمال باقى مكونات مشروع سوق السلام.