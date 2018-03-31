تسجيل الدخول

الوطن

الحكومة توافق على تعاقد "مطروح" مع مجموعة "السفير هايبر ماركت"

منذ 8 دقيقة
كتب: وائل سعد
الحكومة توافق على تعاقد "مطروح" مع مجموعة "السفير هايبر ماركت"

رئيس الوزراء ووزير المالية عقب اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على طلب وزارة المالية، في تصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا في أرض ومباني سوق السلام لمجموعة السفير هايبر ماركت.

وذكر بيان مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعية، أن المجلس وافق على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، المعد في شأن التحقيق من مقابل الانتفاع لتصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر في المساحة الإضافية الملاصقة لسوق السلام لمدة خمسة وعشرون عاماً لشركة السفير هايبر ماركت لاستغلالها في استكمال باقى مكونات مشروع سوق السلام.

أخبار متعلقة

شريف إسماعيل يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا

شريف إسماعيل يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة "إسماعيل" لمناقشة تقارير الوزراء

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة "إسماعيل" لمناقشة تقارير الوزراء
"المجتمعات" تخصص قطعتي أرض لإقامة "هايبر ماركت" بمدينة السادات

"المجتمعات" تخصص قطعتي أرض لإقامة "هايبر ماركت" بمدينة السادات
محافظ الإسكندرية: نسعى لإنشاء "هايبر ماركت" في سموحة بالتعاون مع الجيش

محافظ الإسكندرية: نسعى لإنشاء "هايبر ماركت" في سموحة بالتعاون مع الجيش

التعليقات

أحدث الأخبار

"الوزراء" يستعرض خطة مكافحة المخدرات

"الوزراء" يستعرض خطة مكافحة المخدرات

"الوزراء" يشيد بمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية

"الوزراء" يشيد بمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية

ضبط طالب لسرقته مشغولات ذهبية من محتويات شقة طبيب بالسنطة في الغربية

ضبط طالب لسرقته مشغولات ذهبية من محتويات شقة طبيب بالسنطة في الغربية

جنوب الغوطة الشرقية "خالي" من الفصائل المعارضة

جنوب الغوطة الشرقية "خالي" من الفصائل المعارضة

"نابلس" الفلسطينية تؤدي صلاة الغائب على شهداء "يوم الأرض" في غزة

"نابلس" الفلسطينية تؤدي صلاة الغائب على شهداء "يوم الأرض" في غزة

اختيارات الوطن

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

شالوا القديمة وحطوا الجديدة.. والنتيجة ماكينات المترو «تحت الصيانة»

شالوا القديمة وحطوا الجديدة.. والنتيجة ماكينات المترو «تحت الصيانة»

الأكثر قراءة

عاجل