بالصور| محافظ كفر الشيخ يطالب برعاية الأيتام والتبرع لهم

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إن الله عز وجل كرم اليتيم وأوصى به، حيث قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ": أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى"، وأنه وجب رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، مع التأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم٬ لأن الشريعة الإسلامية حملت لنا الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم وخاطبهم.

أضاف السيد نصر، اليوم، خلال كلمته بحفل تكريم أيتام مؤسسة "تسنيم" في البرلس، بفندق القوات المسلحة بمدينة مصيف بلطيم، مؤكدًا :"يكفيكم فخرًا أن قائدكم هو الرسول صلي الله عليه وسلم، الذي ولد وعاش يتيما ومات عظيمًا٬ فأنتم أبطال تغلبتم على كل ظروف الحياة ومصاعبها، وإنني أري فيكم المستقبل الواعد الذي ينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة".

وحث محافظ كفرالشيخ، المواطنين ورجال الأعمال للتبرع لصالح الأيتام، قائلًا: أن هذا حق أصيل للأيتام ومسؤولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع نحو دور الأيتام، مؤكداً أن عمل الخير في الدنيا كلها انطلق من هذا البلد الآمن مصر، وجاءت نصوص الكتاب والسنة لتفعيل الخير وتنشيطه، مشيرًا إلى أن المسارعة والمسابقة في الخيرات هي من سمة أهل الإسلام، ووصّفت هذه الأمة بأنهم يؤّثرون على أنفسهم، ويقدمون غيرهم على أنفسهم حتى ولو كانوا من أهل العوز والحاجة.

حضر الاحتفال اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان، عضو المجلس العسكري السابق، والمهندس طلعت عبد القادر، مساعد المحافظ لمنطقة شرق، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، والمحاسب فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس محمد محجوب، رئيس برج البرلس، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، والقص متى موسى، راعى كنيسة بلطيم، و عصام القلا، منسق عام المؤسسة وأمين عام الصندوق، وعددٍ من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.